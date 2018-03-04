В Крыму назвали угрозы Киева примитивными

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что угрозы уголовного преследования со стороны киевских властей из-за участия в выборах президента России никого не волнуют.

Ранее заместитель прокурора Автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Александр Удовиченко в эфире украинского телеканала 112 сообщил, что тем, кто будет участвовать в организации выборов президента России в Крыму, грозит уголовная ответственность.

"Это ровным счетом никак не повлияет на ту работу, которую сейчас выполняет избирательная комиссия республики Крым, территориальные и участковые комиссии. Никоим образом нас это не волнует. Мы граждане Российской Федерации и выбираем президента своей страны, поэтому все эти возгласы и писки, которые раздаются из соседнего государства, никоим образом не повлияют на проведение выборов 18 марта 2018 года в Крыму", — сказал РИА Новости Малышев.

Он подчеркнул, что это не первые запугивания в адрес крымчан со стороны украинских политиков. Аналогичные угрозы уже звучали накануне выборов в Государственную думу РФ.

"Многие из них уже сумели поучаствовать в этих запугиваниях. Все эти возгласы для внутреннего потребления Украины и то, с моей точки зрения, на очень примитивном уровне", — подчеркнул Малышев.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

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