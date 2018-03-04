Опубликовано видео нападения на Собчак

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В сеть выложили видео нападения на кандидата в президенты Ксению Собчак, которое произошло сегодня в центре Москвы.

Ролик, по всей видимости, был снят самим нападавшим. На нем видно, как Собчак заходит в Петровский путевой дворец. Мужчина приближается к ней со словами "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского!", после чего пытается сбежать.

Ранее Собчак в своем Twitter сообщила, что неизвестный подбежал и толкнул ее, из-за чего она упала, а затем облил жидкостью. Позднее в Instagram она написала, что упала сама, поскользнувшись на разлитой воде, и ушибла ногу и голову.

В среду в ходе теледебатов между Ксений Собчак и Владимиром Жириновским разгорелся конфликт. Во время выступления Сергея Бабурина лидер ЛДПР несколько раз оскорбил Собчак, после чего та облила его водой.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на этот пост восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").