МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы.
Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.
По словам политика, мужчина повалил ее и вылил какую-то жидкость, прокричав "Это за Жириновского!"
Только что на меня напал человек. Толкнул — я упала,облил чем то с криком "это за жириновского" Вызвали милицию.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.
Охрана задержала нападавшего. Штаб утверждает, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Пресс-секретарь законодателя Полина Орехова опровергла эту информацию.
"Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы", — сказала она РИА Новости.
На место происшествия выехали адвокаты. Полицейские оформили протокол и доставили мужчину в отдел для разбирательства.
На теледебатах в среду Ксения Собчак облила водой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее. Ссора произошла во время выступления Сергея Бабурина.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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