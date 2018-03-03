В Турции прошло первое досрочное голосование на выборах президента России

АНКАРА, 3 мар — РИА Новости, Федор Смирнов. Первое на территории Турции досрочное голосование на выборах президента России состоялось в Мерсине на юге страны, сообщила в субботу РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

"Своим конституционным правом на досрочное голосование воспользовались российские граждане, прибывшие в Турцию для работы на площадке строительства первой в стране АЭС "Аккую", а также другие россияне, постоянно проживающие в Мерсине и Адане. Соотечественникам, впервые принявшим участие в голосовании, вручили памятные сувениры. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что досрочное голосование пройдет также в Дарыдже (провинция Коджаэли, 9 марта с 17:00 до 21:00), Аланье (провинция Анталья, 10 марта с 10:00 до 18:00), Кемере (провинция Анталья, 10 марта с 10:00 до 16:00), Бурсе (10-11 марта с 08:00 до 18:00), Эскишехире (12 марта с 09:00 до 19:00) и Измире (14-15 марта с 09:00 до 19:00).

Непосредственно в день выборов 18 марта избирательные участки откроются в посольстве России в Анкаре, а также в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне (с 08:00 до 20:00). Адреса избирательных участков указаны на официальном сайте посольства www.turkey.mid.ru.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").