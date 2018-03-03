Собчак предложила 18 марта провести праймериз для либеральных кандидатов

САМАРА, 3 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак предложила в рамках выборов 18 марта провести праймериз для оппозиционных либеральных кандидатов, победитель которых возглавит в результате либеральную коалицию.

"Например, в этих выборах участвуют Явлинский и Титов. Я считаю, что хорошее предложение было бы внутри этих выборов сделать так называемые праймериз для оппозиционных либеральных кандидатов. Давайте сделаем таким образом. Пусть победит сильнейший. Кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию. Мне кажется, это было бы справедливо. И я с этим предложением обязательно выступлю", — сказала Собчак в субботу на встрече с избирателями в Самаре.

Она добавила, что, однако, по ее мнению, такое предложение не найдет поддержки. "Понимаете, никто не хочет быть на втором месте, даже если это сулит выигрыш всем, и в этом огромная проблема… Я считаю, что правильная ситуация, это когда люди имеют силу к объединению. Я готова объединяться, и я все время об этом говорю", — заявила Собчак.

Кандидат еще раз заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена сделать Россию парламентской республикой.

"Я буду тем президентом, который добровольно сократит свои полномочия, добровольно сократит свою власть. Я, как вы знаете, выступаю за парламентскую республику, я считаю, что в России, где любой президент неминуемо превращается в царя, именно акт отказа от такой власти является самым главным для президента", — сказала Собчак.

Она добавила, что "она как раз такой человек, который может это сделать".

"Вы можете себе представить Жириновского, Грудинина или даже Навального, которые добровольно откажутся от своей власти? Я не могу… Поэтому я буду лучшим президентом, хотя бы потому, что… я сделаю все для того, чтобы Россия стала парламентской республикой, где решения принимает не один царь, как это всегда было, а большое правительство, которое будет вынуждено идти на компромисс друг с другом, что само по себе будет предохранять нас от диктатуры", — заявила Собчак.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").