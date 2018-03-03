Митинг в поддержку Путина в Лужниках собрал 130 тысяч человек

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Порядка 130 тысяч человек пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она отметила, что охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
Митинг под лозунгом "За сильную Россию" состоялся в московском спорткомплексе "Лужники". Перед собравшимися выступили известные деятели культуры и спорта, а также звезды российской эстрады: Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев и другие. На мероприятии присутствовали российские спортсмены-олимпийцы.
В "Лужники" приехал и Владимир Путин. Он выступил перед собравшимися, а затем вместе с хоккеистами, выигравшими золото Олимпиады в Пхенчхане, спел российский гимн.
Выборы президента пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".
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