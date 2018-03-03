Путин заявил, что чувствует поддержку людей

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге в свою поддержку в Лужниках заявил, что чувствует поддержку всех своих сторонников, потому что все вместе они команда.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Владимир Путин спел гимн России на митинге сторонников в "Лужниках"

В субботу на стадионе "Лужники" в Москве проходит митинг в поддержку Путина.

"Всех приветствую, кто собрался здесь, в Лужниках. Это уже не "Лужа", как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые Лужники, которыми мы гордимся. Я приветствую всех, кто собрался здесь на митинг за сильную Россию", — сказал Путин.

"В этот праздничный солнечный морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы — команда. Мы — команда! У нас ясные, понятные благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой и устремлённой вперёд в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы. Живут наши дети, и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все, чтобы они были счастливы", — добавил он.

Путин собрал 80 тыс сторонников в Лужниках и спел с ними гимн России pic.twitter.com/ahupZ6oXyT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 марта 2018 г.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.