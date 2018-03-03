Путин заявил, что ближайшее десятилетие пройдет под знаком ярких побед

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на митинге в "Лужниках" в поддержку его кандидатуры на выборах, что если он победит, то ближайшее 10-летие пройдет под знаком ярких побед.

"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — сказал Путин.