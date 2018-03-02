Волонтерские организации заключили соглашение о помощи ЦИК на выборах-2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Волонтерские организации заключили пятистороннее соглашение о сотрудничестве, предполагающее оказание безвозмездной помощи российскому Центризбиркому при информировании о предстоящих 18 марта выборах президента РФ и содействие маломобильным группам избирателей во время голосования.
Подписание документа состоялось в пятницу в ЦИК России. Как уточнили ранее в пресс-службе комиссии, это пятистороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках социально-ориентированного общественного проекта "Молодежь выбирает будущее!".
Проект предусматривает "безвозмездную добровольную помощь ЦИК России в части информирования граждан о подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации, содействие маломобильным группам граждан в доступе на избирательные участки и другие программы".
Соглашение заключено между пятью организациями — Российским фондом свободных выборов, Союзом молодежных избирательных комиссий России, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев "Волонтеры-медики" и Российским союзом молодежи.
Глава ЦИК Элла Памфилова перед церемонией подписания отметила, что и сам Центризбирком готов содействовать волонтёрам, пообещав оказать всю необходимую организационную и методическую помощь. "Помощь со стороны ребят, волонтёрских сообществ для нас очень важна и, я думаю, будет очень эффективна", — подчеркнула она.
Памфилова напомнила, что нынешний состав Центризбиркома прикладывает много усилий, чтобы своё избирательное право смогли реализовать маломобильные граждане, лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди, которым может потребоваться помощь при голосовании на участке. Здесь содействие волонтёров и добровольцев, по её словам, будет очень необходимо и значимо.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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