В Москве на выборах задействуют около семи тысяч камер видеонаблюдения

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Около 7 тысяч камер видеонаблюдения будет в помещениях для голосования на выборах президента в российской столице, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Для обеспечения безопасности избирательных участков закуплено более 1,5 тысячи новейших комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ), помещения для голосования оснащены почти 7 тысячами единиц средств видеонаблюдения — по две видеокамеры на участок", — сказал глава департамента.

Он напомнил, что видеонаблюдение на выборах будет организовано в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) и впервые в территориальных избирательных комиссиях (ТИК).

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.