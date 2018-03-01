Жириновский пообещал "самую жесткую диктатуру" в России в случае избрания

Кандидат в президенты РФ лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время теледебатов на телеканале Россия

Кандидат в президенты РФ лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время теледебатов на телеканале Россия

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов пообещал в случае своего избрания ввести самую жесткую диктатуру.

"Я силовым методом изменю ситуацию в стране, я всех накажу – олигархов и всех, кто ворует, верну все деньги из-за границы. В условиях демократии это невозможно, я введу самую жесткую диктатуру. Потом, когда все успокоится, когда мы станем богатой страной, мы создадим две мощных партии. И каждый раз разные кандидаты от этих партий будут президентами", — сказал Жириновский в ходе дебатов на Первом канале.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").