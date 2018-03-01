ВЦИОМ рассказал об ожидаемой явке на выборах президента России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Количество опрошенных россиян, сообщивших о готовности проголосовать на предстоящих 18 марта выборах президента РФ, превысило 80%, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
На вопрос "Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?" 81,6% респондентов ответили, что планируют принять участие в голосовании, из них 70,9% заявили, что точно пойдут на выборы, и еще 10,7% — что, скорее всего, пойдут, сообщается в материалах исследования.
"Четвертую неделю подряд увеличивается группа россиян, заявляющих о готовности принять участие в голосовании. Несмотря на декларативный характер данного намерения, полученные показатели свидетельствуют о повышении интереса россиян к выборам", — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Опрос проводился с 19 по 26 февраля 2018 года за исключением праздничного 23 февраля методом телефонного интервью. Социологи осуществляли стратифицированную двухосновную случайную выборку стационарных и мобильных номеров. В ее основу лег полный список телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Участие в опросе приняли 7 тысяч россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 1,2%
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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