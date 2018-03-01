Электоральный рейтинг Путина к концу февраля составил почти 70%

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Электоральный рейтинг кандидата в президенты России Владимира Путина к концу февраля составил почти 70%, показали результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

На вопрос "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ" 69,1% респондентов выбрали кандидатуру Путина, говорится в материалах исследования.

Далее, согласно результатам опроса, следует кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набрал 7,8% голосов опрошенных. Тройку, по данным ВЦИОМ, замыкает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,9% голосов респондентов.

Наибольший рост числа сторонников за прошедшую неделю показала кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак: ее электоральный рейтинг вырос с 0,9% до 1,6% на 7 процентных пунктов, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости опросе.

Рейтинг остальных кандидатов, согласно данным центра, составил менее 1%.

Опрос проводился с 19 по 26 февраля за исключением праздничного 23 февраля методом телефонного интервью. Социологи осуществляли стратифицированную двухосновную случайную выборку стационарных и мобильных номеров. В ее основу лег полный список телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Участие в опросе приняли 7 тысяч россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").