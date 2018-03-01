Электоральный рейтинг Путина к концу февраля составил почти 70%

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Электоральный рейтинг кандидата в президенты России Владимира Путина к концу февраля составил почти 70%, показали результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
На вопрос "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ" 69,1% респондентов выбрали кандидатуру Путина, говорится в материалах исследования.
Далее, согласно результатам опроса, следует кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набрал 7,8% голосов опрошенных. Тройку, по данным ВЦИОМ, замыкает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,9% голосов респондентов.
Наибольший рост числа сторонников за прошедшую неделю показала кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак: ее электоральный рейтинг вырос с 0,9% до 1,6% на 7 процентных пунктов, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости опросе.
Рейтинг остальных кандидатов, согласно данным центра, составил менее 1%.
Опрос проводился с 19 по 26 февраля за исключением праздничного 23 февраля методом телефонного интервью. Социологи осуществляли стратифицированную двухосновную случайную выборку стационарных и мобильных номеров. В ее основу лег полный список телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Участие в опросе приняли 7 тысяч россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 1,2%.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.