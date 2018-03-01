Выборы 2018

Штаб Жириновского отреагировал на инцидент на дебатах

00:0901.03.2018
Новости
(обновлено: 00:15 01.03.2018)
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Дебаты на канале Россия 1Дебаты на канале Россия 1

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На дебатах кандидатов в президенты на телеканале "Россия 1" разразился скандал: Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который грубо обругал ее. В ЛДПР Собчак обвинили в "историческом плагиате", а сама она заявила, что все "выглядело грустно".

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Собчак потребовала перенести теледебаты в прямой эфир в прайм-тайм
Перепалка между политиками завязалась во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР обозвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала она. После этого Жириновский разразился в эфире нецензурной бранью.

"Под ярким впечатлением"

Позже Собчак рассказала об инциденте на своей странице в Instagram. По ее словам, она находится под ярким впечатлением от телеэфира.

"Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее", — написала кандидат.

В заключение Собчак добавила, что с момента появления Жириновского в политике в 1990-х годах "ничего нового не произошло".

"Подделка и пародия"

В пресс-службе Либерально-демократической партии поступок Собчак считают "историческим плагиатом".

Микрофоны. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Политолог назвал балаганом конфликт на дебатах Жириновского и Собчак
"Провокаторша с богатым опытом разборок на "лобном месте" не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией", — заявила пресс-служба, назвав инцидент "отвратительной провокацией" и обвинив Собчак в том, что она "без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского "клоуном".

О "плагиате" в ЛДПР вспомнили в связи со схожим инцидентом, который случился в эфире передачи "Один на один" в 1995 году. Тогда Владимир Жириновский и губернатор Нижегородской области Борис Немцов обсуждали захват чеченскими террористами заложников в Буденновске. В разгар спора Жириновский плеснул в Немцова апельсиновым соком, тот ответил тем же, но лидер ЛДПР увернулся. Передача на этом прервалась.

Мода в политике и мода на политику

Появление Ксении Собчак на теледебатах привлекло внимание и с другой стороны. Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание на ее наряд, который, по его словам, "смахивает на полуфашистский прикид".

Об этом сама Собчак написала в Instagram. Она пришла на дебаты в коричневом брючном костюме с широким поясом.

"Это моднейший костюм… Привыкли к колхозникам и костюмам а-ля Матвиенко, буду приучать вас к моде в политике и моде на политику", — добавила она.

Эксперты ждут "перехода на визг"

Предвыборные дебаты кандидатов начались 24 февраля на Радио России, затем прошли на телеканале ОТР, а в последний день февраля очередной раунд провели Первый канал, Радио России, "Вести FM" и радио "Маяк".

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперты разошлись во мнениях как по поводу дебатов, так и кандидатов. Так, руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает сам формат архаичным. По его словам, это всего лишь возможность, предоставляемая кандидатам законом, но устаревший формат не может вызвать интереса у телезрителей и радиослушателей.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, со своей стороны, назвал формат дебатов вполне оправданным. Однако, предположил он, участники президентской кампании пока берегут силы, изучают соперников и  осторожничают, но ближе к 18 марта следует ожидать повышения градуса споров.

"Им захочется, что называется, на повышенных тонах самоутвердиться за счет своего соперника, и это неизбежно просто", — сказал Мухин.

По его мнению, кандидаты воспользуются возможностью произвести "психическую атаку" и оказать давление на оппонентов.

"Они это умеют, любят делать, ну и вряд ли себе откажут в удовольствии воспользоваться этим оружием", — считает эксперт.

Впечатления от кандидатов

Что касается непосредственно участников дебатов, то, по мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, у Собчак есть шанс привлечь новых избирателей. 

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На прошедших дебатах она пыталась снять с себя ярлык "кремлевского проекта" и доказать истинную приверженность оппозиции, отметил эксперт. Кроме того, добавил он, опыт работы на телевидении помогает Собчак выглядеть на дебатах очень органично.

"С точки зрения содержания и с точки зрения формы, она, конечно, подготовлена лучше других кандидатов", — подчеркнул Калачев.

А вот Григорий Явлинский произвел на политолога не лучшее впечатление.

"Явлинский, мне показалось, грустен, скучен и уныл. У него нет куража, нет драйва", — заметил Калачев.

Павел Грудинин, по его мнению, продемонстрировал неокончательную сформированность взглядов: хорошо парировал реплики на экономические темы, но проигрывал в вопросах "большой политики". Впрочем, у Грудинина, как и у Жириновского, уже сложился круг потенциальных избирателей, поэтому дебаты не смогут сильно изменить ситуацию, заключил эксперт.

Выборы президента пройдут 18 марта. В избирательный бюллетень включены: Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин, выдвинутый "Коммунистами России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".

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