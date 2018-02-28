Выборы 2018

Четыре кандидата в президенты России "прогуляли" дебаты на радио

15:4028.02.2018
Новости
043900
© Fotolia / zhu difengЭфир на радио. Архивное фотоЭфир на радио. Архивное фото
© Fotolia / zhu difeng

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Четыре кандидата в президенты России — Владимир Жириновский, Борис Титов, Ксения Собчак и Максим Сурайкин — лично не присутствовали на радиодебатах, которые в среду проходили на радиостанциях "Радио России", "Маяк" и "Вести FM".

Логотип избирательной кампании президентских выборов 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЦИК предложил не допускать доверенных лиц кандидатов до участия в дебатах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в среду предложила телеканалам рассмотреть вариант отказа от участия в дебатах доверенных лиц кандидатов, если последние отсутствуют на дискуссиях без уважительной причины. По ее словам, если понятно, что на самом деле не было уважительной причины, то целесообразно поблагодарить человека, который пришел вместо кандидата, и сказать ему "до свидания".

В среду радиодебаты прошли на "Вести FM", на них из трех кандидатов присутствовали только Сергей Бабурин и Григорий Явлинский. Жириновского представляло доверенное лицо. Отсутствие лидера ЛДПР, который ранее возмутился, что кандидаты лично не присутствуют дебатах, на радио никак не объяснили.

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Участниками дебатов на "Радио России" стали Явлинский и Бабурин, Максима Сурайкина представляло доверенное лицо. На "Маяк" дебатировать пришли только Павел Грудинин и Явлинский, а Собчак и Титов вновь прислали своих доверенных лиц.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По словам доверенного лица Титова, кандидат отсутствовал, так как находится в командировке.

Елена Лукьянова, представляющая Собчак, объяснила ее отсутствие "плотным графиком дебатов". "Можно либо только ходить на дебаты и больше ничего не делать, но поскольку проходит мероприятие памяти убитого три года назад Бориса Немцова, мы сегодня разделились. К следующим дебатам присоединится сама лично Ксения Анатольевна", — сказала она.

Лукьянова добавила, что "такой формат дебатов неприемлем, это фальсификация нормальных дискуссий между кандидатами". По ее словам, законодательно определенного регламентирования дебатов нет, так как не существует ни одного нормативного акта ЦИК России, которой бы определял время для дискуссий кандидатов в эфире.

Похожее мнение относительно формата дебатов высказал и Грудинин, отметив, что "ваши дебаты — не дебаты, это имитация, и это знают все".

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Неучастие претендентов на высший государственный пост в первых дебатах 26 февраля на "Радио России" вызвало претензии единственного пришедшего на них кандидата и удивление руководства ЦИК. Тогда в студию пришел лишь Жириновский, а Грудинина, Собчак и Титова, которые должны были участвовать в первом раунде дебатов, представляли их доверенные лица. Жириновский предложил ЦИК в случае неявки на дебаты кандидата отдавать его время конкурентам, а глава Центризбиркома удивилась отсутствию трех из четырех кандидатов на первых дебатах.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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