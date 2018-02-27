Собчак предложила установить гражданский контроль над военным бюджетом

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак предлагает ввести гражданский контроль над расходованием военного бюджета.

"Денег сегодня выделяется очень немного на эту сферу. Более того, мы знаем, что военный бюджет вообще является непрозрачным, закрытым. Я считаю, что, если будут те или иные формы гражданского контроля внедрены над этими тратами, это будет очень полезный механизм", — сказала Собчак в ходе первых теледебатов на телеканале ОТР во вторник.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").