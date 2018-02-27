В России прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пятеро из семи кандидатов в президенты России, участвующих в предвыборных дебатах, сами пришли на первые теледебаты, Бориса Титова и Григория Явлинского представляют их доверенные лица.
Первые дебаты на федеральном ТВ проходят во вторник вечером на Общественном телевидении России (ОТР). В дебатах на всех федеральных каналах участвуют сразу семь из восьми зарегистрированных кандидатов в президенты – кроме Владимира Путина, который на этих выборах отказался от бесплатного эфирного времени, предназначенного для дебатов.
На первые теледебаты в студию пришли кандидаты Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, а также доверенные лица Бориса Титова и Григория Явлинского – Евгений Тарло и Алексей Арбатов.
Темой теледебатов на ОТР стали вопросы укрепления обороноспособности страны.
Участие кандидатов в первых дебатах, состоявшихся накануне, 26 февраля на Радио России, вызвали претензии единственного пришедшего на них кандидата и удивление руководства ЦИК. Тогда в студию пришёл кандидат от ЛДПР Жириновский, а остальных троих, которые должны были участвовать в первом раунде дебатов — Грудинина, Собчак и Титова — представляли их доверенные лица.
Жириновский со своей стороны предложил ЦИК в случае неявки на дебаты кандидата в президенты РФ отдавать его время конкурентам, а глава Центризбиркома Элла Памфилова удивилась отсутствию трёх из четырёх кандидатов на первых дебатах. Она отметила, что некоторые кандидаты ранее "забросали жалобами" ЦИК по этому поводу — "очень расстраивались, что недостаточно эфира"; будет очень странно, если такая тенденция продолжится, уточнила Памфилова.
В законе указано, что кандидат участвует в дебатах лично, если только он не болен или не выполняет служебные обязанности. По информации, озвученной в ходе заседания ЦИК секретарем комиссии Майей Гришиной, все трое кандидатов пропустили тот раунд радийных дебатов из-за состояния здоровья.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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