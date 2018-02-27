Глава ОП рассказал о выявленных в ходе избирательной кампании нарушениях

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рабочая группа, созданная при Общественной палате РФ для мониторинга избирательной кампании к выборам президента, уже успела выявить ряд нарушений законодательства, которые были допущены как чиновниками, так и представителями коммерческих структур, сообщил журналистам секретарь палаты Валерий Фадеев.

"В ОП РФ создана специальная группа, которая ведёт мониторинг избирательной кампании по выборам президента. Ее задача — выявлять нарушения, доводить их до общественности и требовать устранения от соответствующих органов власти… Нам присылают сообщения региональные общественные палаты, а также организации, которые следят за нарушениями в ходе избирательной кампании", — сказал Фадеев.

По его словам, "нарушения бывают разного рода". "Первое — это нарушения со стороны чиновников. Это то, что вызывает наибольший интерес… Коммерческие структуры — таких примеров много", — отметил Фадеев.

В одном из регионов общественниками были зафиксированы призывы голосовать за действующего президента, которые озвучивал глава района и "чуть ли не указания давал, какая должна быть явка", сообщил Фадеев.

"Немедленно отреагировала региональная ОП, направила соответствующее письмо губернатору, и в течение суток было принято решение о нарушении избирательного законодательства, этот глава района наказан. Думаю, это очень хороший пример быстрой реакции местной власти и общественности в пресечении нарушения законодательства", — сказал он.

По его словам, общественники также выяснили, что один индивидуальный предприниматель организовал конкурс детского рисунка "Дети рисуют президента", за участие в котором собирал по 400 рублей. Учителя разместили информацию об участии своих учеников в этом конкурсе в интернете: там оказались школьники из Архангельской, Новосибирской, Мурманской и Кемеровской областей, Дагестана и ряда других регионов.

Фадеев также рассказал, что в Нижнем Новгороде один финансовый холдинг использовал портрет Владимира Путина для предложения участия в лотерее, изображение действующего президента РФ в своей рекламе использовала и одна московская компания, занимающаяся установкой окон.

"Надеюсь, что наша работа по пресечению нарушений в части коммерции приведёт к тому, что предприниматели задумаются, что так не надо поступать", — заключил секретарь ОП РФ.