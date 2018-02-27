На Ямале наблюдатель от ОП отправился следить за досрочным голосованием

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018 в Казани

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018 в Казани

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Первый наблюдатель от Общественной палаты отправился следить за досрочным голосованием на выборах президента России, сообщил журналистам во вторник заместитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"Хочу поздравить вас с тем, что первый наблюдатель от Общественной палаты отправился на наблюдение за досрочным голосованием", — сказал Григорьев.

Он пояснил, что в первом досрочном голосовании приняли участие избиратели в отдаленных поселениях Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Добираться до них пришлось на вертолетах. Вместе с ними был наш наблюдатель от Общественной палаты, который проверял, как проходило это досрочное голосование", — добавил Григорьев.

Принятые ранее поправки в законодательство дали федеральной и региональным общественным палатам право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").