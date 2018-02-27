МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин может принять участие в митинге-концерте 3 марта в Москве, организованном в его поддержку, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не можем исключать этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин принимать участие в митинге 3 марта.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб Путина проведет 3 марта в столичных "Лужниках" митинг в его поддержку. Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько тысяч человек.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене.