Памфилова пожаловалась на втягивание детей в политические игры

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что обратилась к министру образования Ольге Васильевой по поводу втягивания детей в предвыборную кампанию и взрослые политические игры, призвав "поберечь школу и школьников от разного рода политических страстей".

"Я, как и обещала, направила письмо министру образования по поводу того, что происходит в некоторых школах в некоторых регионах", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Он выразила надежду, что совместно с губернаторами ведомство поработает над этой проблемой.

"С одной стороны, некоторые наши оппозиционеры используют школьников… Это взрослые дяди, которые просто подставляют ребят под статью, заставляя их разносить фальшивые материалы, листовки разного рода с радикальными призывами. С другой стороны, некоторые странные преподаватели, мягко говоря, взрослые люди, которые обязаны учить детей, занимаются разного рода агитацией, политинформацией, далекой от школы", — отметила глава ЦИК.

Она убеждена, что "и тому, и другому надо давать принципиальную оценку, и поберечь нашу школу и школьников от разного рода политических страстей".