Памфилова высказалась о распределении времени на предвыборных дебатах

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает возможным отдавать на предвыборных дебатах тем кандидатам, которые лично пришли на дискуссии, время тех участников гонки, которые делегировали на них своих доверенных лиц.

В понедельник, 26 февраля на Радио России в час дня состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты, в студию пришёл кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, а остальных трёх кандидатов, которые должны были участвовать в первом раунде дебатов — Павла Грудинина, Ксению Собчак и Бориса Титова — представляли их доверенные лица. После этого Жириновский предложил Центризбиркому в случае неявки на дебаты кандидата в президенты РФ отдавать его время конкурентам, а член ЦИК РФ Сергей Сироткин выразил мнение, что Центризбиркому нужно принять меры, чтобы обеспечить участие всех кандидатов в президенты в дебатах.

На заседании ЦИК в понедельник Памфилова удивилась тому, что трое из четырех кандидатов в президенты не пришли на первые дебаты. Она отметила, что многие кандидаты "причитали, что им не хватает времени", а сами пренебрегают эфиром.

"Считают, что это не так важно для них… Странно. Мы не имеем право, ЦИК не имеет право администрировать кандидатов. Если они пренебрегают эфиром, считают, что это не так важно для них",- сказала Памфилова.

"Видимо, действительно надо распределять, как и положено, между теми, кто приходит",- добавила она.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").