Выборы 2018

Жириновский и трое доверенных лиц провели первые предвыборные дебаты

14:4826.02.2018
Новости
(обновлено: 16:39 26.02.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВладимир Жириновский. Архивное фотоВладимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Первые дебаты кандидатов на пост президента прошли в эфире "Радио России".

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участниками дебатов должны были стать Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Борис Титов. Однако только Жириновский пришел лично, остальные претенденты на президентское кресло прислали доверенных лиц. Лидер ЛДПР заявил, что "три других кандидата испугались, струсили, так как они совершенно не разбираются в вопросах внешней политики".

По его словам, главное направление работы президента — это внешняя политика и оборонная безопасность. При этом внешняя политика, как полагает Жириновский, должна быть повернута на юг, где "есть очаг уже начавшейся практически третьей мировой войны"

Нина Останина, представляющая интересы Грудинина, рассказала, что кандидат не смог принять участие в дебатах, так как находится на встрече в Краснодарском крае. В выступлении она сделала акцент на состояние Вооруженных сил, раскритиковала оборонную политику и добавила, что главная задача внешней политики — защита национальных интересов страны.

Работа ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Елена Лукьянова, доверенное лицо Собчак, отметила, что не считает данную дискуссию полноценными дебатами. "Это не дебаты, это фальсификация дебатов. <…> Конечно, мы отработаем этот формат, но он абсолютно бесполезен, потому что поспорить в таком формате по позициям серьезно нам будет невозможно", — сказала она.

Лукьянова отметила, что, в отличие от других кандидатов и их представителей, не считает внешнюю политику главным приоритетом для президента.

"Основой безопасности является экономическая, социальная безопасность, а не наращивание вооружений", — добавила она.

Доверенное лицо Титова Сергей Демин объяснил отсутствие кандидата его командировкой.

"Глобальная угроза в плане безопасности страны — это потеря доли в мировой экономике. <…> Ее снижение ведет за собой снижение социально-экономического положения в стране, <…> снижение уровня жизни людей и технологическое отставание — это главное, чего мы должны опасаться", — ответил он на вопрос об инструментах внешней политики, обеспечивающих безопасность России.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выборы президента пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Бесплатный эфир для предвыборных дебатов и трансляции агитационных роликов предоставляют пять федеральных телеканалов (Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и ОТР), а также три радиостанции ("Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ"). Участниками дебатов будут только семь кандидатов, так как штаб Путина заявил об отказе от бесплатного эфира.

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