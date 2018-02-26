Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время рассмотрения своей апелляционной жалобы на отказ признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России в Верховном суде РФ. 26 евраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время рассмотрения своей апелляционной жалобы на отказ признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России в Верховном суде РФ. 26 евраля 2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Верховный суд России признал законным отказ в рассмотрении жалобы кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая просила отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее суд отклонил ее административный иск к Центральной избирательной комиссии, которая приняла решение о регистрации Путина. Собчак подала апелляционную жалобу. "Суд постановил: решение об отказе в удовлетворении жалобы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение одна из судей коллегии. Теперь это решение вступило в законную силу.

В копии искового заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться" в связи с тем, что неоднократно занимал должность президента России, кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

Секретарь ЦИК Майя Гришина ранее сообщила РИА Новости, что не видела этого иска, но те доводы, которыми руководствуется Собчак, несостоятельны. Представитель ЦИК Дмитрий Воронин, в свою очередь, говорил, что при регистрации Путина никаких нарушений допущено не было, а комментируя довод о нескольких президентских сроках, указал, что законодатель не зря прописал в Конституции запрет занимать этот пост именно больше двух сроков подряд.

В апелляционной жалобе адвокат Илья Новиков указывал, что суд первой инстанции не привлек к участию в деле Путина, хотя заседание напрямую затрагивало его права. "Ни суд, ни ЦИК не известили его о заседании, возможно, он и сейчас ничего не знает о суде", — сказал Новиков.

Он считает, что, "несмотря на популярность, поддержку и волю избирателей человек в силу закона не может занимать должность президента больше двух сроков". По словам адвоката, сменяемость власти независимо от популярности политика — основа демократического государства.

"Принудительная ротация власти, на мой взгляд, условие, препятствующее развитию коррупции", — заявила Собчак.

Представители ЦИК, напротив, указывали, что, зарегистрировав Путина кандидатом, не нарушили норм ни процессуального, ни материального права. "Со всей очевидностью установлен факт, что акт правосудия (решение суда первой инстанции) является единственно возможным актом, который судебная ветвь власти могла вынести после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела", — сказал представитель комиссии Дмитрий Воронин.

Он назвал аргументацию истца неубедительной. "Верховному суду приходится решать вопросы, которые возникают у интернет-аудитории, а для профессиональных юристов однозначно и очевидно, что нарушений закона при регистрации допущено не было", — заявил юрист.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированы в качестве кандидатов на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").