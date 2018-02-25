Выборы 2018

Начинается досрочное голосование оленеводов и полярников на выборах-2018

00:1425.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. Архивное фотоЭкран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России для избирателей, проживающих и работающих в отдаленных и труднодоступных районах страны, работников полярных станций, а также моряков, которые в день голосования, 18 марта, будут находиться в плавании, начнется в ряде регионов России с воскресенья.

Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Речь не идёт о досрочном голосовании в классическом понимании этого слова, когда досрочно могут проголосовать любые избиратели — этот институт на федеральных выборах в России не применяется в принципе, а в кампаниях других уровней его использование сейчас значительно минимизировано и сохранилось только на муниципальных выборах.

Традиционно досрочное голосование в ходе федеральных кампаний организуют в ряде регионов для небольших групп избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдалённых местностях, уходят в плавание, работают на полярных станциях и потому не смогут прибыть на избирательный участок в день голосования. Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосовать и россияне на некоторых зарубежных избирательных участках, но за границей досрочное голосование будет возможно не раньше 2 марта.

Порядка 150 тысяч человек смогут проголосовать досрочно

Число избирателей в труднодоступных районах на три порядка меньше общего числа избирателей в стране, отмечал ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев: если в целом в России около 109 миллионов избирателей, то в отдалённых местностях — около 100 тысяч.

Образец избирательного бюллетеня для выборов президента РФ 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Решение о проведении досрочного голосования на территории того или иного субъекта РФ принимает избирательная комиссия соответствующего региона. По данным российского Центризбиркома, досрочное голосование в ходе нынешних выборов пройдет на территории 35 регионов — в основном, это Дальний Восток и северные территории. Как рассказали РИА Новости в ЦИК, досрочно там смогут проголосовать порядка 120 тысяч избирателей – это вахтовики, оленеводы, золотодобытчики, работники маяков, военные, местные жители.

Досрочное голосование для моряков на судах, которые 18 марта будут в плавании, проводится в 10 регионах страны, сообщили в ЦИК. Традиционно это около тысячи судовых избирательных участков, на которых во время федеральных избирательных кампаний голосуют, как правило, порядка 30 тысяч избирателей, отметили в ведомстве.

Образование избирательных участков в труднодоступных местностях, на полярных станциях и на судах, в основном, завершилось к 16 января, но в исключительных случаях такие участки могут быть созданы не позже 14 марта. Аналогичные сроки установлены и для формирования участков на территориях воинских частей, которые расположены в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Как сообщал ранее замглавы Центризбиркома, к середине января избирательные участки были созданы на 900 судах, которые будут в плавании. Наибольшее количество таких участков образовано в Приморье (244), Мурманской области (200), Камчатском крае (142), на Сахалине (117), в Санкт-Петербурге (83). Он также уточнял, что на этот раз серьезно сократилось число участков, создаваемых на территориях воинских частей, поскольку в абсолютном большинстве военнослужащие голосуют на обычных избирательных участках.

За 20 дней до выборов

По закону, досрочное голосование внутри страны начинается за 20 дней до выборов, то есть с 25 февраля жители отдаленных районов, моряки и полярники смогут отдать свой голос на нынешних выборах президента России. Согласно календарному плану кампании, с этого дня возможно и проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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К избирателям, находящимся в таких уголках страны и проживающим нередко в экстремальных условиях, члены участковых избирательных комиссий добираются иногда тоже весьма экстремальными способами, в том числе на вертолетах и лодках. В бюджете кампании заложены средства на обеспечение организации досрочного голосования, в том числе на авиационные перелеты, которые позволят членам комиссий прибыть к проживающим там избирателям.

Создание таких условий, действительно, достаточно дорогостояще, в том числе за счет использования таких транспортных средств, как вертолёты; но в руководстве ЦИК неоднократно подчеркивали, что в этом случае речь идет не о сумме средств, а о праве граждан: никто не может быть лишен права голоса, и задача избирательной системы – создать условия, чтобы граждане имели возможность реализовать это право, заявлял замглавы ЦИК.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вместе с тем, член Центризбиркома Валерий Крюков в ходе одного из заседаний предложил к следующим федеральным выборам изучить вопрос о возможности дистанционного голосования для жителей труднодоступных и отдаленных территорий. Он уточнял, например, что в Ненецком округе есть 30 человек, которые находятся на наблюдательных пунктах на расстоянии тысяч километров, и "только вертолет может до них достать".

По его словам, необходимо также продолжить работу по расширению возможности использования технических средств связи, в том числе при проведении досрочного голосования на таких участках. Кроме того, член ЦИК предложил установить дополнительное вознаграждение для членов участковых комиссий, которые работают на труднодоступных территориях, и предусмотреть страхование их жизни и здоровья, поскольку работа сопряжена с рисками.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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