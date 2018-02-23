Госдума пригласила на выборы президента почти 250 наблюдателей из 74 стран

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Госдума приглашает почти 250 представителей 74 стран стать наблюдателями на выборах президента РФ, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.