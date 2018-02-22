МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой заявил, что ПА ОБСЕ приняла приглашение российской стороны и направит миссию наблюдателей из 111 европейских парламентариев на президентские выборы 18 марта, сообщает пресс-служба депутата.

Согласно сообщению, данная тема обсуждалась в ходе встречи российской делегации во главе с Толстым с исполняющим обязанности председателя ПА ОБСЕ Георгием Церетели, которая прошла на полях очередной сессии ассамблеи в четверг. 17-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 22-23 февраля в Вене.

"111 наблюдателей от ПА ОБСЕ от 30 различных стран приедут на выборы в Россию, их список мы получили и сейчас ждем документы на их аккредитацию. Будем рады принимать их в Москве. ОБСЕ – авторитетная международная организация, я рад, что у наблюдателей будет возможность дать объективную и честную оценку демократической борьбы. Нужно помнить, что в каждой стране демократия имеет свою специфику, поэтому хочется, чтобы многочисленные клише об отсутствии демократии и свободы в России, которые циркулируют в Европе на протяжении последних лет, были нами совместно преодолены", — цитируют Толстого представители его пресс-службы.

По словам Церетели, руководство ассамблеи получило приглашение от спикеров обеих палат российского парламента, указывается в сообщении. "Безусловно, мы ценим это приглашение и обязательно ответим на него. Представители вашей делегации и представители российского парламента регулярно участвуют в работе миссии наблюдателей на выборах в других странах, в частности, недавно мы вместе работали на недавних выборах в Германии. Роль этих миссий необычайно высока, особенно учитывая одну из главных задач, которую мы перед собой ставим – строительство демократического общества", — приводятся слова Церетели в сообщении пресс-службы парламентария.

Кроме того, согласно заявлению Церетели, определен состав миссии наблюдателей: возглавлять ее будет член парламента Германии, бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Линк. "Мы считаем, что именно такой высокий уровень представительства миссии отвечает взаимным интересам в сфере наблюдения за выборами", — приводится мнение исполняющего обязанности председателя ПА ОБСЕ в сообщении пресс-службы депутата.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.