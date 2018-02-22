Общественная палата запустила интерактивную карту нарушений на выборах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Общественная палата России запустила сайт общественныйнаблюдатель.рф — интерактивную карту нарушений в ходе президентской кампании, сообщает пресс-служба палаты в четверг.

Принятые ранее поправки в законодательство дали федеральной и региональным общественным палатам право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей. Сейчас палаты набирают наблюдателей, создают рабочие группы для координации между ними, договариваются о сотрудничестве с общественными организациями и объединениями, которые отправят своих членов в качестве общественных наблюдателей.

"Сайт общественныйнаблюдатель.рф создан для обеспечения тесного взаимодействия общественных наблюдателей от общественных палат, а также для обеспечения оперативного поступления информации от общественных наблюдателей о возможных нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года", — говорится в сообщении.

На сайте будут собраны данные о числе заявок от кандидатов в наблюдатели от общественных палат, пока их около 100 тысяч из всех регионов России. Ежедневно на сайте также будет появляться информация о ходе подготовки наблюдателей.