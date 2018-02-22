Собчак потратила на предвыборную кампанию более 92 миллионов рублей

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак пока израсходовала на свою предвыборную кампанию более 92 миллионов рублей, следует из данных на сайте ЦИК России.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 20 февраля.

Всего на избирательный счет Собчак за период кампании поступили более 139,7 миллионов рублей, а израсходованы к 20 февраля были более 92,7 миллионов, указано в материалах ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.