В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Титова

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента России от Партии роста Борис Титов на 20 февраля потратил более 80 миллионов рублей из своего избирательного фонда, основные расходы составили агитация на телевидении и радио и печать агитационных материалов, следует из сведений ЦИК об избирательных фондах кандидатов.

По данным комиссии, расходы фонда Титова на 20 февраля составили около 80 миллионов рублей, в основном средства были потрачены на агитацию на телевидении и радио, а также на изготовление печатных и других агитационных материалов.

Избирательный фонд кандидата составлял 121,3 миллиона рублей, из них 80,3 миллиона — пожертвования юридических лиц, а 18,9 миллиона — пожертвования граждан.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.