МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники дипмиссий США официально не обращались в ЦИК России, чтобы получить приглашение и аккредитацию по наблюдению за выборами президента РФ, американские граждане смогут вести мониторинг в рамках международных миссий наблюдения, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Василий Лихачев, курирующий международное взаимодействие.

"Со стороны представителей США, я имею в виду посольств, генеральных консульств, такого рода писем и обращений в адрес ЦИКа не поступало", — сказал Лихачев, отвечая на вопрос, обращались ли американские дипломаты в ЦИК с просьбой аккредитовать их для наблюдения за выборами президента РФ.

По его словам, американцы строго придерживаются практики осуществлять наблюдение в рамках миссий, прежде всего миссии БДИПЧ ОБСЕ.

БДИПЧ планирует направить в Россию 420 краткосрочных и 80 долгосрочных наблюдателей. Самые большие представительства имеют Германия (11) и США (8). По четыре наблюдателя будут работать от Дании, Нидерландов, Великобритании и Франции. По три человека прислали Армения, Польша и Литва. Австрия, Финляндия, Италия, Норвегия, Швеция, Чехия и Швейцария выделили по два наблюдателя. По одному человеку будут наблюдать от Ирландии и Казахстана.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.