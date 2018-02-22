Более 66% россиян готовы отдать свой голос за Путина, показал опрос

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Большинство россиян — 66,5% — отдали бы свой голос за самовыдвиженца Владимира Путина на президентских выборах в марте, в тройку лидеров также попали кандидат от КПРФ Павел Грудинин и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — их рейтинги находятся в районе 6%, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ) 16 – 18 февраля.

Участникам исследования был задан вопрос — "Если Вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?"

За самовыдвиженца Владимира Путина свой голос отдали бы 66,5% опрошенных, за Грудинина — 6,3%, за Жириновского — 6,0%. За телеведущую Ксению Собчак, выдвинувшуюся от партии "Гражданская инициатива" проголосовали бы 0,7% респондентов, за Григория Явлинского (партия "Яблоко") — 0,6%. Бабурину (партия "Российский общенародный союз") отдали бы свои голоса 0,4% россиян, Сурайкину (партия "Коммунисты России") — 0,2%, столько же респондентов хотели бы проголосовать за Бориса Титова (Партия Роста).

Затруднились ответить 11,3% опрошенных, о том, что не пойдут на выборы, сообщили 7,0% респондентов, вариант ответа "испорчу бюллетень" выбрали 0,7% участников исследования.

ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения РФ 18 лет и старше, он проводился 16 – 18 февраля. В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов из 207 населённых пунктов в 73 субъектах РФ. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность при показателе более 10% не превышает 2,5%, при показателе 5–10% — 1,5%, при показателе 2–5% — 1,1%, при показателе менее 2% — 0,7%.