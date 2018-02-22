В ЦИК не исключают, что дипломаты из ЕС смогут наблюдать за выборами

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В ЦИК РФ не исключают, что дипломатические сотрудники из стран, входящих в Европейский союз, могут быть допущены к наблюдению за выборами президента России, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Василий Лихачев, курирующий международное взаимодействие.

"У нас очень хороший диалог идет со странами, входящими в Европейский союз, я не исключаю, что после определенной процедуры они (дипсотрудники из стран ЕС) смогут посещать участки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ, они заявляли свой интерес. Здесь должен быть заявительный мотив", — сказал Лихачев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.