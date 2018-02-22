На выборах президента смогут проголосовать порядка 70 тысяч заключенных

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Порядка 70 тысяч россиян, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, имеют право голоса и смогут принять участие в выборах президента России 18 марта, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.

"На сегодняшний день избирательным правом в учреждениях УИС обладают 69530 подозреваемых и обвиняемых, а также 386 осужденных к новому виду уголовного наказания – принудительным работам", — сообщили в ведомстве.

По данным ФСИН, сотрудники уголовно-исполнительной системы уже сейчас начинают информировать граждан в учреждениях УИС о предстоящих выборах, кандидатах, времени и дате проведения выборов и процедуре голосования.

На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.