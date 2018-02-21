Россияне смогут проголосовать на выборах-2018 в 14 испанских городах

МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Граждане России, живущие в Испании, смогут проголосовать на выборах президента РФ в 14 городах страны, в том числе в пяти в день голосования и в девяти — досрочно, сообщили в российском посольстве в Испании.

Непосредственно в день выборов 18 марта будут открыты избирательные участки в Мадриде (в здании посольства), в Барселоне (в здании Генконсульства), в Адехе (в гостинице Iberostar Las Dalias), в Севилье (в офисе почетного консульства РФ в Андалусии), в Сарагосе (в гостинице Eurostars Boston). Кроме того, досрочное голосование пройдет 4 марта в Леоне и Аликанте, 10 марта — в Малаге, 11 марта — в Валенсии, Марбелье, Пальме-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Альмерии, а также 17 марта — в Виго.

Граждане РФ, живущие в Андорре, смогут проголосовать 18 марта в столице этого княжества Андорра-ла-Велья, в офисе почетного консула России.

В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане России, постоянно живущие или временно находящиеся в Испании, при предъявлении действующего паспорта Российской Федерации (внутреннего или заграничного).

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Почти 2 миллиона бюллетеней для голосования на выборах президента России будут отправлены в избирательные комиссии за пределами страны, следует из данных Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).

Согласно последним данным, уже образовано более 380 избирательных участков в 145 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно живущие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом.