В ЦИК рассказали о результате мониторинга российских телеканалов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские телеканалы за прошедшие три недели чаще других освещали деятельность кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"По результатам мониторинга у нас освещение за три недели (с 29 января по 18 февраля) у Грудинина по трем каналам — Первый канал, Россия-1 и НТВ, он практически вышел в лидеры — 2 часа 11 минут у него. (Президент РФ Владимир) Путин — 2 часа 8 минут, у (лидера ЛДПР Владимира) Жириновского — 1 час 21 минута", — сказала Гришина на заседании ЦИК.

Она отметила, что в разные недели освещение деятельности кандидатов в президенты РФ проходит по-разному. "В целом идет сбалансировка постоянная", — пояснила Гришина.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.