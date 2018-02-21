Выборы 2018

Тестирование перед выборами-2018 прошли две трети членов ТИК

12:0821.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗаседание Центральной избирательной комиссии. Архивное фотоЗаседание Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Тестирование перед выборами президента России прошли две трети членов территориальных избиркомов (ТИК) и половина членов участковых комиссий (УИК), сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Члены ЦИК пройдут тестирование перед выборами президента

Ранее она заявляла, что все члены участковых избирательных комиссий должны пройти тестирование перед выборами. ЦИК совместно со специалистами разработал тестовый комплекс для членов избиркомов, раньше такой практики не было.

"Тестирование и обучение на методическом комплексе "Избирательное право и избирательный процесс" прошли 18 тысяч членов территориальных комиссий — 67% от общего числа, и свыше 427 тысяч членов участковых комиссий, то есть более половины", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Всего на сегодняшний день в регионах прошли обучение уже более 23 тысяч из 27 тысяч членов ТИК (свыше 85%) и 590 тысяч из 850 тысяч членов УИК, что составляет почти 70%, уточнила глава ЦИК. По её словам, в 25 субъектах РФ обучение членов комиссий планируется завершить до 25 февраля, а в 60 регионах обучение проводится поэтапно и завершится не позднее 16 марта.

"Вот это 16 марта меня очень настораживает, я считаю, что нельзя так растягивать, поздно. Надо ускорить и процесс сжать", — сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что очень важно сейчас "максимально интенсифицировать процесс обучения", поскольку "подавляющее большинство недоразумений, ошибок, нарушений на участках происходит не из злой воли, а именно по незнанию каких-то нюансов".

"Я прошу вас, чтобы каждый член участковой комиссии из нашей армии почти 900-тысячной прошёл это тестирование и обучение. Программа максимально просто усваивается, и методы тестирования довольно простые, но это крайне необходимо, потому что предстоит очень сложная кампания", — добавила она.

В середине января Центризбирком на своём сайте опубликовал тесты для членов избирательных комиссий в рамках обучения к предстоящим в марте выборам президента России, руководство ЦИК призвало проконтролировать, чтобы все прошли это тестирование. Материалы включают в себя учебно-методическое пособие, где представлены ключевые вопросы избирательного процесса, а также рекомендации членам участковых избиркомов и тестовые задания.

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