"Голос" выделит наблюдателей общественным палатам регионов на выборах

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Общественные палаты регионов сотрудничают с движением "Голос" в области наблюдения на предстоящих выборах президента России, сообщил замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев на пресс-конференции во вторник.
"В целом ряде регионов координаторы движения "Голос", насколько я знаю, подписали соглашения с общественными палатами региональными, и достаточно большое количество наблюдателей будет от них именно в рамках нашей системы общественных палат", — заявил Григорьев, отметив, что особо активное взаимодействие наблюдается в Москве.
Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев подчеркнул, что при выборе наблюдателей "не должно быть каких-то политических предпочтений и политических решений".
Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как отмечалось в сообщении ведомства, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе внеплановой проверки. До этого, в 2013 году, ассоциация была оштрафована за то, что отказалась зарегистрироваться "иностранным агентом".
В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. В суд с иском обращалось московское управление Минюста РФ.
Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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