ЦИК увеличит количество избирательных участков в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев — РИА Новости. Выборы президента РФ могут сопровождаться в Израиле ростом числа избирательных участков в сравнении с предыдущими кампаниями и "нюансами новизны" — выездом с урнами для голосования на границы с соседними странами, сказал журналистам член ЦИК Василий Лихачев.

"Есть еще определенные нюансы, нюансы новизны, но я пока не могу по соображениям безопасности говорить. Мы даже хотим с избирательными ящиками — так округленно скажу — прийти в те места, в которые никогда не приходили. Это несколько точек на границах с соседними с Израилем государствами. Все остальное — догадывайтесь", — сказал он.

По словам Лихачева, в самом Израиле, где живут около ста тысяч граждан России, будут открыты более 15 избирательных участков против 13 на выборах депутатов Госдумы в 2016 году и президента РФ в 2012-м.

"В Израиле очень большая армия, состоящая на консульском учете. Потенциал, желание, такое горение мы сейчас уже чувствуем… (Если) вдруг появится необходимость открыть новые участки, ЦИК готов вместе с МИД обсуждать и принимать соответствующие организационные шаги", — сказал Лихачев.

В посольстве РФ отмечали, что изначально планировалось создавать 14 участков. Член Центризбиркома подчеркнул, что их будет "точно" больше полутора десятков.

Лихачев, отвечающий в ЦИК РФ за голосование за рубежом, дал высокую оценку работе российских дипломатов в Израиле и уровню сотрудничества с местными властями.

"Израильская сторона, в частности, на уровне муниципалитетов, мэров оказывает нам поддержку. По крайней мере, они заинтересованы в получении информации. Прекрасно работают, в отличие от ряда других стран, русский генеральный консул, посольство РФ. На Израиль у нас очень серьезная надежда, потому что диаспора здесь большая — свыше 100 тысяч человек", — сказал он.

В понедельник Лихачев принимал участие в конференции Всемирной ассоциации русской прессы, обсуждавшей в Тель-Авиве, в частности, предстоящие президентские выборы.

Они пройдут 18 марта. Кандидатами официально зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). В таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.