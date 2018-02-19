В Россию на выборы приедут наблюдатели из Швейцарии

БЕРН, 19 фев — РИА Новости. Делегация парламентариев Швейцарии примет участие в наблюдении за президентскими выборами в России, которые пройдут 18 марта, заявил председатель Национального совета Швейцарской конфедерации Доминик де Бюман.
"Я должен заявить вам, что делегация парламентариев Швейцарии примет участие как наблюдатели во время президентских выборов 18 марта", — заявил де Бюман по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Спикер назвал это решение непростым. "Мы должны сказать, что сейчас идёт парламентская сессия. И выборы выпадают на парламентскую сессию", — сказал де Бюман.
В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Швейцарию с официальным визитом. Как сообщали ранее в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, это первый официальный визит по приглашению швейцарского парламента за последние 19 лет.
В целом российский Центризбирком прогнозируют участие порядка тысячи иностранных и международных наблюдателей в мониторинге выборов-2018.
Первые международные наблюдатели работу по мониторингу выборов уже начали, речь идет о 60 долгосрочных наблюдателях от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые прибыли в Россию в середине февраля. Уже определен список конкретных регионов — это порядка 30 городов, в каждом из которых работает группа из двух долгосрочников. Около 420 краткосрочных наблюдателей БДИПЧ начнут прибывать в Россию непосредственно перед выборами.
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