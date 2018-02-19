Избирательный штаб Путина проведет митинг в поддержку кандидата

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина проведет в Москве 3 марта митинг в его поддержку, как ожидается, в мероприятии примут участие несколько тысяч человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
"Это штабное мероприятие, оно будет оплачено из избирательного фонда, мероприятие большое и многотысячное", — сказал Кондрашов.
По его словам, мероприятие "касается агитационной кампании" и пройдет 3 марта в Москве. В регионах проведение аналогичных мероприятий в этот день не планируется. Кондрашов не стал раскрывать подробности мероприятия и место проведения, отметив, что эти вопросы пока прорабатываются.
Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене.
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