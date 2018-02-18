Месяц до выборов: список кандидатов определился, Россия ждет дебатов

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ровно месяц остается до выборов президента России, список кандидатов уже определен — на этот пост претендуют восемь человек, еще неделя остается до начала предвыборных дебатов, первый раунд которых пройдет 26 февраля на Радио России, когда в студии должны встретиться четыре кандидата — Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Борис Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года, два из трех ключевых этапов гонки — выдвижение и регистрация кандидатов — уже позади. За это время с потенциальных семи десятков количество претендентов на президентское кресло сократилось до восьми зарегистрированных кандидатов. Один из них участвует в выборах в порядке самовыдвижения, а семеро баллотируются от партий.

На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене, который избиратели получат 18 марта.

Но до этого дня в президентской кампании предстоят еще четыре недели борьбы, 17 февраля стартовала агитация в СМИ — пожалуй, наиболее яркая часть предвыборной гонки, когда избиратели смогут понаблюдать за дебатами кандидатов и посмотреть или услышать их предвыборные агитационные ролики. Этот этап продлится до дня тишины, который начнется в разных частях России в полночь по местному времени с 16 на 17 марта. В этот день, как и в сам день выборов, любая агитация запрещена.

Из 70 желающих к этапу регистрации подошли 17 претендентов

С каждым новым этапом кампании из борьбы выбывало около половины претендентов: с 70 заявивших о желании до 36 подавших документы, затем число претендентов сократилось до 17 получивших возможность открыть избирательный счет и, наконец, до 8 официально зарегистрированных кандидатов.

Начиная со старта кампании и завершая финалом этапа выдвижения 12 января, Центризбирком получил 70 уведомлений о желании побороться за пост главы государства: о проведении съездов по выдвижению своих кандидатов сообщили 24 партии, а о собраниях групп избирателей в поддержку самовыдвижения — 46 граждан.

Впрочем, две трети из тех, кто захотел идти на выборы как самовыдвиженец, документы в ЦИК не подали, многие собрания групп избирателей просто не состоялись. Отменилось и несколько предвыборных съездов. В итоге лишь чуть больше половины претендентов дошли до Центризбиркома с документами для выдвижения – 36 человек, среди которых были 15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат.

Половина из этих 36 человек впоследствии по разным причинам выбыли из предвыборной борьбы. Чаще это было связано с нарушениями в процедуре выдвижения, неполнотой или неправильным оформлением документов, а в ряде случаев — с отсутствием у кандидатов на данный момент пассивного избирательного права. Однако некоторые участники сами приняли решение сойти с дистанции. В итоге к этапу регистрации подошли 17 претендентов на пост главы государства, получившие право открыть избирательные счета и начать свои предвыборные кампании.

Успехи сбора подписей и итоговый список претендентов

Двоим из них — Жириновскому и Грудинину — как кандидатам от парламентских партий не требовалось для регистрации собирать подписи избирателей в свою поддержку, и оба были зарегистрированы почти сразу после выдвижения.

А вот остальным 15 претендентам нужно было заручиться поддержкой определенного числа избирателей. Самовыдвиженцам (а до этого этапа кампании дошли лишь двое из них — Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов) для регистрации нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Другие 13 кандидатов, которые были выдвинуты непарламентскими партиями, должны были собрать минимум по 100 тысяч подписей, но не более 2,5 тысячи в регионе.

В итоге из 15 кандидатов шестеро сдали необходимое число подписей, все они успешно прошли процедуру их проверки и впоследствии были зарегистрированы. Центризбирком проверял по 60 тысяч подписей у каждого из кандидатов, вне зависимости от способа выдвижения. Ни у одного доля брака в подписных листах не превысила допустимые 5%, вторая выборка ни в одном из случаев не понадобилась. ЦИК завершил этап регистрации 8 февраля, когда были зарегистрированы двое кандидатов, которые последними сдали документы для регистрации.

Почти сразу после этого Центризбирком утвердил избирательный бюллетень и информационный плакат о кандидатах на должность президента. Такие плакаты будут размещены в день выборов 18 марта на каждом избирательном участке. Сейчас и бюллетени, и плакаты уже отправились в печать, ЦИК даже принял первый тираж избирательных бюллетеней, которые предназначены для голосования на зарубежных участках. Всего за границу направят около 1,89 миллиона бюллетеней для голосования россиян на президентских выборах.

Списки избирателей и отмена "крепостного права"

В целом, численность избирателей на территории России по состоянию на 1 января составляет более 108,9 миллиона человек, за пределами страны числятся свыше 1,87 миллиона избирателей. Как заявляла глава Центризбиркома Элла Памфилова, избиркомы "вычистили" списки избирателей от "мертвых душ" и "двойников". Кроме того, ЦИК совместно с МИД России работает над исключением двойного учета граждан, которые проживают за границей, но по-прежнему зарегистрированы в России.

Как отмечал замглавы ЦИК Николай Булаев, степень корректности регистра избирателей уже сейчас достаточно высока. Вместе с тем, работа по уточнению списков продолжается, к настоящему моменту уточнение, по его словам, составило 560 тысяч избирателей. В день выборов президента для избирателей откроются более 95 тысяч избирательных участков по всей стране. А находящиеся за границей россияне также смогут отдать свой голос на предстоящих выборах – для этого уже образованы более 380 участков в 145 странах мира.

На некоторых зарубежных участках, а также для избирателей в труднодоступных и отдаленных районах внутри России традиционно организуют досрочное голосование. Досрочно смогут проголосовать и работники полярных станций, а также моряки на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование для таких отдельных групп избирателей внутри России начнется не раньше 25 февраля, а за рубежом — после 2 марта.

Кроме того, россияне на этих выборах смогут воспользоваться возможностью проголосовать на том участке, где им удобно. Территориальные избиркомы, многофункциональные центры и портал госуслуг уже с 31 января начали принимать соответствующие заявления, а вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями граждане смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля. По последним данным, такой возможностью уже захотели воспользоваться свыше 700 тысяч российских избирателей.

Такой новый механизм на федеральных выборах применяется впервые, он заменил открепительные удостоверения, использование которых долгое время вызывало серьезные претензии и нарекания наблюдателей. Отмена открепительных стала одним из самых долгожданных изменений в избирательной сфере — поправки были приняты в прошлом году. С подачи Центризбиркома новая норма получила символичное название "отмена избирательного крепостного права": теперь гражданин, где бы он ни находился, может прикрепиться к любому избирательному участку, и для этого ему не нужно ехать в другой конец страны — туда, где он прописан.

Старт агитации в СМИ

Период агитации в СМИ на выборах президента России стартовал 17 февраля. Бесплатный эфир зарегистрированным кандидатам и выдвинувшим их партиям предоставляют пять федеральных телеканалов и три радиостанции, а бесплатную площадь для агитации на своих полосах — 15 общероссийских газет. Помимо федеральных СМИ, кандидаты получили возможность бесплатно разместить агитацию на более чем 600 региональных теле- и радиоканалах.

Каждый из кандидатов за весь период агитации получает по одному часу бесплатного эфира на каждом из теле- и радиоканалов. Такую возможность закон дает и партиям, ею воспользовались пять из семи партий, чьи кандидаты участвуют в кампании. Об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных ТВ- и радиоканалах, ранее заявил штаб Путина. Вместе с тем, его доверенные лица могут участвовать в дебатах на региональных каналах, а на ТВ и радио ему, как и всем другим кандидатам, предоставлено время для предвыборных роликов.

В итоге, более 60 часов бесплатного эфира на федерльном ТВ и 36 часов на федеральных радиостанциях выделено для дебатов и трансляции агитационных роликов кандидатов в президенты России. У самих кандидатов помимо этого есть возможность приобрести эфир или площадь — более 300 федеральных СМИ готовы за плату разместить предвыборную агитацию. И это только федеральный уровень, аналогичные заявки поступили во все избирательные комиссии субъектов РФ; как показывает практика, речь может идти дополнительно еще о примерно тысяче региональных СМИ.

В дебатах на федеральных телеканалах будут участвовать сразу все семь кандидатов, получивших время для совместных агитационных мероприятий, а в дискуссиях на радио будут участвовать одновременно по трое или четверо из них. Первые дебаты на Радио России состоятся 26 февраля с 13.10 до 13.58 мск, в студии встретятся Грудинин, Жириновский, Собчак и Титов. А первые теледебаты ожидают зрителей уже на следующий день, 27 февраля, на Общественном телевидении России с 21.05 до 21.50 между всеми кандидатами, за исключением Путина.

Техническое оснащение участков

Избиратели смогут понаблюдать не только за открытыми дискуссиями кандидатов, но и в сам день выборов посмотреть, что будет происходить на избирательных участках — с помощью трансляции в сети картинки с видеокамер на избирательных участках. Видеонаблюдение на этот раз будет организовано на участках, где потенциально могут проголосовать около 80% избирателей; впервые видеокамеры установят не только на участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, куда доставляют протоколы об итогах голосования из участковых избиркомов.

По словам зампредседателя ЦИК Булаева, уровень технического оснащения в ходе нынешних выборов президента будет самым высоким за всю историю российских выборов. К выборам-2018 количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в России было удвоено, 18 марта будет задействовано почти 13 тысяч таких устройств и еще порядка тысячи комплексов для электронного голосования — в целом около 13,6 тысячи устройств для автоматического подсчета голосов. Такими "электронными урнами" на участках, по оценке ЦИК, смогут воспользоваться около трети избирателей страны.

Впервые на федеральных выборах будет применяться и технология изготовления протоколов участковых избиркомов об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода. Печать такого QR-кода на протоколе позволит минимизировать число ошибок, связанных с человеческим фактором, и в целом ускорить процесс ввода данных протоколов в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы". По мнению замглавы ЦИК, подсчет голосов, благодаря использованию технологии QR-кода, будет проведен на президентских выборах 18 марта в рекордные сроки.

Под общественным и международным наблюдением

Предстоящие выборы пройдут не только под прицелами видеокамер — за ходом голосования традиционно будут следить также наблюдатели от кандидатов и партий. Кроме того, после долгого отсутствия на участки вернется общественное наблюдение: более 100 тысяч человек планируют подготовить федеральная и региональные Общественные палаты, которые получили право направлять своих наблюдателей на избирательные участки.

А вот первые международные наблюдатели работу по мониторингу выборов уже начали, речь идет о шестидесяти долгосрочных наблюдателях от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые прибыли в Россию в середине февраля. Уже определен список конкретных регионов — это порядка 30 городов, в каждом из которых работает группа из двух долгосрочников.

Как и на выборах в Госдуму 2016 года, наблюдатели от ОБСЕ на этих выборах не будут работать в Крыму. Что касается регионов Северного Кавказа, в плане долгосрочного наблюдения этих республик также нет, однако пока неясно, как будут распределены около 420 краткосрочных наблюдателей БДИПЧ, которые начнут прибывать в Россию непосредственно перед выборами. В целом российский Центризбирком прогнозируют участие порядка тысячи иностранных и международных наблюдателей в мониторинге выборов-2018.