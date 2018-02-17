Крымских татар призвали голосовать на президентских выборах-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Курултай (собрание) мусульман Крыма призвал крымских татар сплотиться и принять участие в предстоящих выборах президента РФ.
"Отстраняться от решения вопросов и насущных проблем народа, оставаться безучастными или ждать посторонней помощи недостойно коренного народа Крыма. Предстоящие президентские выборы очень важны для всех народов, населяющих пространство Российской Федерации, в том числе и для крымских татар. Будучи в единстве со всеми нациями и народностями, мы должны со всей ответственностью подходить к общественно-политическим процессам и сделать свой выбор ради светлого будущего своего народа", — говорится в обращении, принятом на внеочередном курултае мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.
При этом, выступая на съезде, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек подчеркнул, что в адрес крымских татар извне поступают призывы не принимать участие в предстоящих выборах.
"Сегодня доходят до нас возгласы маргинальных политиков извне о том, чтобы крымские татары оставались дома и не участвовали в выборах. Но крымские татары — это мудрый народ, который не поддастся на различные провокации. Крымские татары стали неотъемлемой частью российского общества, и это уже никому не изменить", — подчеркнул депутат.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.
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