В Испании россияне смогут проголосовать на выборах на четырех участках

МАДРИД, 16 фев – РИА Новости. Граждане России, живущие в Испании, в день президентских выборов 18 марта смогут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме того, будет организовано досрочное голосование в различных испанских регионах, сообщил Российский центр науки и культуры в Мадриде.

Непосредственно в день выборов голосование будет проходить в здании посольства РФ в Мадриде, в здании генконсульства в Барселоне, в офисе почетного консула России в Севилье и в офисе почетного консула в Адехе (Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова).

Кроме того, планируется организовать досрочное выездное голосование в Сан-Себастьяне, Виго, Малаге, Марбелье, Аликанте, Валенсии, Пальме-де-Майорке и Рокетас-де-Мар. Граждане РФ, живущие в Андорре, смогут досрочно проголосовать в столице этого княжества Андорра-ла-Велья.

В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане России, постоянно живущие или временно находящиеся в Испании, при предъявлении действующего паспорта Российской Федерации (внутреннего или заграничного).

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Почти 2 миллиона бюллетеней для голосования на выборах президента России будут отправлены в избирательные комиссии за пределами страны, следует из данных Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).

Согласно последним данным, к настоящему моменту уже образовано 385 избирательных участков в 144 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом.