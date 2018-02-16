В ЦИК рассказали о подготовке СМИ к предвыборной агитации

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 150 федеральных сетевых изданий, а также 94 газеты, 37 радиостанций и 16 телеканалов готовы за плату предоставить кандидатам в президенты России площадь или эфир для агитации, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Период агитации в СМИ на президентских выборах начнётся в субботу, 17 февраля.

"За плату готовы предоставлять свои услуги только на общероссийском уровне 16 телеканалов, 37 радиоканалов, 159 сетевых изданий и 94 газеты, уведомившие ЦИК России о своих расценках и готовности публиковать агитационные материалы", — сказала Гришина на заседании в пятницу.

Она отметила, что аналогичные уведомления поступили во все региональные избирательные комиссии. "Здесь ещё требуется обобщение информации, но, как показывает практика, это около тысячи ещё дополнительно региональных СМИ", — уточнила секретарь комиссии.

Ранее Гришина сообщила, что зарегистрированным кандидатам предоставлено и бесплатное эфирное время — на пяти общероссийских телеканалах, трёх радиоканалах, на 338 региональных телеканалах и 280 региональных радиоканалах. Закон предусматривает, что партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, также могут получить по одному часу бесплатного эфира на этих каналах.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.