ЦИК откроет 385 избирательных комиссий в 145 странах

Информационный экран во время заседания ЦИК РФ. 6 февраля 2018

Информационный экран во время заседания ЦИК РФ. 6 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. За пределами РФ к выборам президента страны созданы 385 избирательных комиссий на территории 145 государств, гласят данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

"Число иностранных государств, на территории которых созданы избирательные комиссии — 145. Число избирательных комиссий, созданных за пределами территории России — 385", — такие данные члены ЦИК презентовали журналистам в рамках церемонии получения напечатанных бюллетеней для голосования на выборах президента в АО "Гознак" в пятницу.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").