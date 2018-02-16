В штабе Путина провели мастер-класс по выпечке блинов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, российский ресторатор Аркадий Новиков в пятницу провёл мастер-класс по выпеканию блинов в избирательном штабе кандидата в Москве.
Новиков признался, что никогда не готовил блины перед такой большой аудиторией, и поделился с волонтерами штаба секретами их приготовления.
В ответ волонтёры угостили ресторатора Новикова блинами, которые приготовили сами; начинки к блинам — сметану, варенье, мёд — предоставили региональные штабы.
"Мы испекли 2018 блинов", — рассказал журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.
Масленичные гуляния проходят также и в региональных штабах Путина.
"Очень важно развивать общенациональные праздники, вспоминать традиции… Владимир Владимирович последовательно подчеркивает, что всегда очень важно развивать те ценности, которые лежат в основе и которые нас объединяют", — сказала журналистам сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелева.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец. Его предвыборный штаб в Москве располагается в Гостином дворе.
Ресторатор Новиков устроил в штабе кандидата Путина мастер-класс по выпечке блинов, чем внёс раскол в нашу редакцию: одни критикуют изделия за пышность, предпочитая тонкие, другие – наоборот. Вам какие больше нравятся? pic.twitter.com/QTce3msCqj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 февраля 2018 г.
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