Собчак обжалует решение Верховного суда о законной регистрации Путина

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обжалует решение Верховного суда РФ, который признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России.
Верховный суд РФ признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России, отклонив иск другого кандидата — Ксении Собчак.
"Безусловно, мы будем обжаловать это решение, идти до конца", — сказала она журналистам. По ее словам, таким образом она намерена привлечь внимание к необходимости судебной реформы.
В копии искового заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Собчак утверждала, что Путин "не имеет права выдвигаться" в связи с тем, что неоднократно занимал должность президента России, а кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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