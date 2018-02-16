Верховный суд признал законной регистрацию Путина, отклонив иск Собчак

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Верховный суд признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента, отклонив иск Ксении Собчак, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В копии искового заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Собчак утверждала, что Путин "не имеет права выдвигаться" поскольку неоднократно занимал должность президента, а также исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

В суде Собчак пояснила, что подала заявление в интересах защиты законов и Конституции.

"Власть в России должна быть сменяемой в обязательном порядке", — подчеркнула она.

Телеведущая отметила, что обратилась в суд не как соперник Путина на выборах, а как простой гражданин.

Несостоятельные доводы

В свою очередь представитель ЦИК Дмитрий Воронин заявил, что при регистрации Путина никаких нарушений допущено не было. Он напомнил, что законодатель не зря прописал в Конституции запрет занимать этот пост именно больше двух сроков подряд, а не по совокупности.

"Воля многонационального российского народа была неоднократно выражена во время выборов и зафиксирована должным образом", — заключил Воронин.

Позицию ЦИК поддержала и Генпрокуратура. "Доводы истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании норм права", — сказала прокурор.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента стали восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").