Более 700 тысяч человек подали заявления на голосование на другом участке

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Свыше 700 тысяч избирателей уже сообщили о желании проголосовать в день выборов президента России 18 марта на другом избирательном участке, а не по месту постоянной регистрации, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Что касается реализации права на голосование по месту нахождения: 726 тысяч 985 избирателей написали такие заявления по состоянию на 10 часов утра сегодняшнего дня. Как всегда, портал госуслуг лидирует (по числу заявлений)", — сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.